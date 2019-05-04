"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 4 мая.

9.00 – на стадионе "Юность" пройдет VIII детско-юношеский турнир по футболу памяти арбитра FIFA Владимира Петтая. Церемония награждения в 18.00 в актовом зале ПетрГУ.

10.00 – состоится автопробег "Победим вместе", посвященный Дню Победы (Петрозаводск-Орзега).

10.00 – на пл. Ленина пройдет торжественное возложение цветов у мемориального комплекса "Братская могила и могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы". 10.30 – старт колонны.

13.00 – состоится митинг и торжественное возложение цветов к памятнику бойцам сводного батальона НКВД КФССР (Орзега).