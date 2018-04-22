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Новости. Общество
20:03, 22 Апреля 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на понедельник, 23 апреля.

В понедельник, 23 апреля ожидаются следующие мероприятия:

8.00. г. Кондопога, Дворец спорта (ул. Строительная, 2). Открытые Региональные соревнования по фигурному катанию на коньках среди юношей.

10.00. Администрация Петрозаводского городского округа, большой зал. Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона.

12.00. Министерство экономического развития и промышленности РК (малый зал). Вручение первых знаков соответствия системе добровольной сертификации продукции "Сделано в Карелии".

15.00. Памятник Петру I на Онежской набережной. Старт экологической акции "Мой Петрозаводск" по уборке памятных мест.

15.00. Администрация Петрозаводского городского округа, большой зал. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

16.00. Национальная библиотека. Годовой отчет НП "Карельский ресурсный Центр общественных организаций".

16.30. Дворец творчества детей и юношества (ул. Красная, 8). Муниципальные соревнования "Кубок Дворца" по фитнес-аэробике.

17.30. Кукольный театр РК. Торжественное закрытие VII Международного детско-юношеского музыкально-театрального фестиваля-конкурса "Золотые ключики".

18.00. Музыкальный театр Карелии. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Петрозаводского музыкального колледжа им. К.Э. Раутио.

18.00. "Точка кипения – Петрозаводск" (пр. Ленина, 31). Открытие обучающего проекта "Школа ЖКХ".

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