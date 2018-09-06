"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 7 сентября.

В 12.30 в отеле "Онего Палас" пройдет пресс-конференция с участием "звездных волонтеров", в том числе Бориса Грачевского, посвященная благотворительному киномарафону "Детский КиноМай в Карелии".

В 14.00 на ул.Энгельса,4 состоится круглый стол по вопросам реализации ФЦП "Патриотическое воспитание граждан РФ".

В 15.00 В Нацмузее Карелии откроется фотовыставка "Петроглифы французских Альп".

В 15.00 в Музыкальном театре республики откроется благотворительный киномарафон "Детский КиноМай в Карелии".

В 16.00 в Доме ремесел (Малая Слабодская,12) начнет работу выставка студентов "Ремесленное нашествие".