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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в понедельник, 21 января.
10.00 - Заседание штаба по подготовке и проведению отопительного сезона состоится в мэрии Петрозаводска.
10.15 - Петрозаводский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела о гибели детей на Сямозере.
15.00 - Показ фильма "Т-34" для учащихся образовательных организаций Карелии в кинотеатре "Премьер".
16.00 - Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу защиты экс-сенатора Девлета Алиханова.
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