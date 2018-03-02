"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на субботу 3 марта.

Завтра в республике День единого приема граждан. Он пройдет во всех районах и городских округах Карелии с 11 до 18 часов. Глава Карелии Артур Парфенчиков проведет прием граждан в здании правительства республики.

В Петрозаводске в спорткомплексе "Корал" открываются Межрегиональные соревнования по художественной гимнастике "Кижанка-2018".