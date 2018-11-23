"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в субботу, 24 ноября.

9.00 – во Дворце спорта Koral на ул. Пограничной, 50 состоится чемпионат по мини-футболу.

14.00 – в "Акватике" пройдет открытый Кубок РК по художественной гимнастике и Турнир городов России и зарубежья по художественной гимнастике на Кубок Заслуженного работника физической культуры РСФСР, Заслуженного тренера Карелии Н.Я. Липниной. Турнир посвящен 90-летию Н.Я. Липниной.

16.00 – состоится начальная военная подготовка для юнармейцев. Организатор – молодежный центр "Смена".

18.00 – в Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова на ул. Ленинградской,16 пройдет юбилейный концерт, посвященный 100-летию Детской музыкальной школы № 1 им. Г. Синисало.