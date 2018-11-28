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Новости. Общество
20:00, 28 Ноября 2018

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?

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"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в четверг, 29 ноября.

26 ноября-2 декабря – Неделя приёма граждан.

29-30 ноября – в Йоэнсуу представители Республики Карелия примут участие в Международной конференции "XV Дни медицины".

9.00 – в детсаде №71 на ул. Питкярантской, 20 пройдет День открытых дверей: "Интерактивное взаимодействие – основа формирования элементарных математических представлений".

11.00 – в ОКЦ НКО на ул. Шотмана, 8 состоится Круглый стол по вопросам развития добровольчества и реализации добровольческих программ Ассоциации "Центр поддержки некоммерческих организаций "Опора" (Санкт-Петербург) на территории ПГО.

14.00 – в ССК "Старт" на ул. Попова, 8 пройдет чемпионат и личный Кубок по пулевой стрельбе из пневматического оружия.

15.00 – в киноцентре "Калевала" на пр. Первомайском, 2 состоится обучающий семинар для НКО "Взаимодействие некоммерческого сектора и государства" АНО "Центр поддержки некоммерческих организаций "Опора" (Санкт-Петербург).

15.00 – в Национальной библиотеке РК пройдет презентация сборника воспоминаний "От них исходило душевное тепло" (к 100-летию со дня рождения ученых-биологов С. С. Шульмана и Р. Е. Шульман-Альбовой).

15.00 – в Университетском лицее на наб. Варкауса, 15 состоится заключительный этап региональной игры для обучающихся 10-х классов "Математический турнир на "Кубок Сенатора А. В. Ракитина".

16.00 – в Петрозаводской детской школе искусств им. М. А. Балакирева на ул. Мичуринской, 5 пройдет торжественная церемония награждения победителей V Международного конкурса юных журналистов "21 век. Время и мы".

16.00 – в детсаде №75 на ул. Антикайнена, 21 состоится муниципальный детский фестиваль "Лучше мамы друга нет", посвященный Дню Матери.

17.00 – в молодёжном клубе на ул. Кемской, 10 пройдет праздничная программа "День Мам".

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