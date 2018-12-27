Новости по теме
Загрузка...
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 28 декабря.
12.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена, 1А завершится открытое первенство города по киокусинкай.
15.00 – в визит-центре Петрозаводска на пр. Ленина, 38 состоится подведение итогов совместной работы администрации и НКО в 2018 году, обсуждение планов на 2019 год.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
25.12.2018, 07:15
26.12.2018, 16:04
25.12.2018, 08:00
21.12.2018, 15:30
24.12.2018, 12:12
Аналитика
Сегодня 14:46
Обществоведение
В преддверии новогодних праздников директор компании "ТехРент" Борис Сидоров подвел итоги работы за год, рассказал о коллективе и, конечно, о планах на будущее.
26.12.2018 12:19
26.12.2018 11:58
25.12.2018 16:00
24.12.2018 15:33
Чтиво
Сегодня 09:59
Без политики
Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.
25.12.2018 11:03
25.12.2018 08:00
21.12.2018 13:01
Медиа
Сегодня 12:34
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии