"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 28 декабря.

12.00 – на стадионе "Спартак" на ул. Герцена, 1А завершится открытое первенство города по киокусинкай.

15.00 – в визит-центре Петрозаводска на пр. Ленина, 38 состоится подведение итогов совместной работы администрации и НКО в 2018 году, обсуждение планов на 2019 год.