"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в воскресенье, 20 января.

План мероприятий муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры, на январь.

Прием заявок на участие в конкурсах Международного зимнего фестиваля "Гиперборея – 2019".

В Петрозаводске пройдут мероприятия в рамках Всероссийского Дня снега.

11.00 – в РЦ "Горка" на Лососинском шоссе, 17.

12.30 – на лыжной трассе "Фонтаны" ("Развилка" – торжественное открытие). Соревнования в формате "Веселые станции": снежный волейбол, метлохоккей, рисование на снегу, лыжный тандем, тропа загадок, катание с горки.