"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 27 сентября.

27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников. Всемирный день туризма.

10.00 – в актовом зале ПетрГУ на пр. Ленина, 33 пройдет всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 75-летию освобождения Петрозаводска и Карелии от финской оккупации.



14.00 – в центре культуры "Премьер" на ул. Правды, 38в состоится киноклуб "Звезда": "Рубежи Петрозаводска".



15.00 – на стадионе "Юность" пройдет 40-й юбилейный всероссийский фестиваль по метанию копья "Серебряное копье".



15.00 – в Губернаторском парке состоится квест-ориентирование "Городские лабиринты".



16.00 – в Петровском дворце на ул. Красной, 8 пройдет традиционная акция памяти воспитанников, сотрудников Дворца пионеров, погибших при эвакуации из Петрозаводска в годы Великой Отечественной войны – "Кантеле на волнах".



19.00 – в Акватике состоится международный семинар-практикум по каратэ.