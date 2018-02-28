Каким будет начало весны в Карелии, рассказали синоптики

В начале марта температура воздуха в Карелии ожидается ниже климатической нормы, однако к концу месяца заметно потеплеет.

По словам замруководителя Карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галины Бехтеревой, которые приводит пресс-служба регионального правительства, температура в марте будет, предположительно, на 1-1,5°С ниже климатической нормы (норма -5,6°С), количество осадков – в пределах нормы (норма 31 мм).

"В первой и второй декадах месяца преобладающая температура ночью -7, -12°С, (местами вероятно понижение до -20°С), днем -2,-7°С", - сказано в релизе.

При этом синоптики прогнозируют, что "в третьей декаде марта ожидается существенное повышение температурного фона: ночью до -3, -9°С, днем – до положительных значений".

Вскрытие рек и озер на территории Карелии прогнозируется в середине апреля – начале мая, немного раньше обычного.

"При прохождении ледоходов возможны заторы льда в бассейнах рек Кумса, Ивина, Шуя (Онежская), Олонка с выходом воды на низменные участки поймы", - отмечает Галина Бехтерева.

