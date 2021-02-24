Каким был фейерверк в День защитника Отечества в Петрозаводске (ВИДЕО)

В Сети опубликовано видео фейерверка, который прогремел в столице Карелии 23 февраля.

Видео петрозаводского фейерверка опубликовал на странице в соцсети Алексей Фрилунд .

"Это был первый официальный фейерверк в Петрозаводске за последние 12 месяцев, который запустили с привычного места и за которым могли наблюдать горожане, не испугавшиеся 16-градусного мороза", - написал автор ролика.

Фейерверк под названием "Непобедимая и легендарная" состоялся на площади Кирова в Петрозаводске вечером 23 февраля.