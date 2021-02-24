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Каким был фейерверк в День защитника Отечества в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Общество
11:25, 25 Февраля 2021
фото: Алексей Фрилунд / ВК / скриншот видео
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В Сети опубликовано видео фейерверка, который прогремел в столице Карелии 23 февраля.

Видео петрозаводского фейерверка опубликовал на странице в соцсети Алексей Фрилунд .

"Это был первый официальный фейерверк в Петрозаводске за последние 12 месяцев, который запустили с привычного места и за которым могли наблюдать горожане, не испугавшиеся 16-градусного мороза", - написал автор ролика.

Фейерверк под названием "Непобедимая и легендарная" состоялся на площади Кирова в Петрозаводске вечером 23 февраля.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-25 12:32:03
Зачет :)
Автор, снимай еще :)
врунофф
2021-02-25 12:27:24
Как же они боятся салютов.. :)
zanoza
2021-02-25 12:12:11
Деньги на ветер и в чей-то карман.
Беня
2021-02-25 12:29:51
zanoza, деньги на ветер, это водка без пива.
David.
2021-02-25 12:05:26
У.Г.
Гость
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