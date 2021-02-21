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Выставка техники, полевая кухня и салют: какие мероприятия пройдут 23 февраля в Петрозаводске

Новости. Общество
16:39, 22 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В День защитника Отечества в столице Карелии пройдут праздничные мероприятия, которые завершатся салютом на площади Кирова.

В День защитника Отечества торжественная церемония у Вечного огня начнется в 11.00 и пройдет с участием руководителей республики.

На площади Кирова с 9:00 до 20:00 часов состоятся соревнования среди отрядов пожарной службы, будет продемонстрирована пожарная и аварийно-спасательная техника. По итогам состязаний победителям будут вручены кубки и ценные подарки. Участников и гостей праздника угостят блюдами полевой кухни. Детей ждет катание на профессиональном снегоходе спасателей.

На Студенческом бульваре 23 февраля пройдет интерактивная квест-игра "Курс молодого бойца", которую готовят общественные организации – "фицеры России" и ДОСААФ Карелии. Всех желающих примерить на себя роль военнослужащего и в игровой форме познакомиться с армейской жизнью, включая сборку и разборку автомата, оказание первой помощи, курс молодого бойца, приглашают прийти к специально установленной палатке у фонтана "Молекула" к 12:00.

Также 23 февраля с 14:00 у фонтана "Молекула" будут работать волонтеры I регионального фестиваля лыжного туризма "Нетающая лыжня". Все желающие смогут подробнее узнать о программе Фестиваля. Напомним, что праздник спорта стартует в Карелии 27 февраля: будут организованы старты с прохождением различных этапов – от классических лыжных гонок с накопительным итогом баллов до лыжного похода.

Кинотеатр "Премьер" 23 февраля в 12:00 проведет бесплатный сеанс отечественного фильма "Звезда" (2002 г., 16+). Чтобы посетить его, нужно предварительно записаться по телефону в кассе кинотеатра.

В 18:30 на площади Кирова пройдет фейерверк "Непобедимая и легендарная".

Напомним, публичные мероприятия и праздничные салюты 23 февраля, 9 мая и в День города проводятся в городах, удостоенных почетного звания "Город воинской славы". Оно было присвоено Петрозаводску за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.

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