Кандидат в губернаторы Карелии Андрей Рогалевич представил в ЦИК документы для участия в выборах

Кандидат от партии «Справедливая Россия» Андрей Рогалевич представил в ЦИК документы для участия в губернаторских выборах в Карелии.

Сегодня, 27 июля, Андрей Рогалевич представил в ЦИК Карелии пакет документов для регистрации. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.

Кандидат на губернаторский пост представил подписные листы в свою поддержку — всего 85 подписей муниципальных депутатов и глав муниципальных образований.

В течение 10 дней с момента подачи документов ЦИК Карелии рассмотрит их и примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в ней.

Андрей Рогалевич выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Срок приёма документов для регистрации кандидатов на должность главы Республики Карелия завершается сегодня, 27 июля.

В настоящее время документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на кресло главы республики предоставили Артур Парфенчиков от «Единой России», Дмитрий Фабрикантов от «Партии Роста», Анатолий Дударин от «Демократической партии России», Валерий Таборов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Иван Кадаяс от партии «Родина», Михаил Федоров от партии «Новые люди» и Андрей Рогалевич от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».