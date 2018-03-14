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Новости. Экономика
10:03, 14 Марта 2018

Карелии урезали финансирование ФЦП

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Правительство России внесло изменения в федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, сократив сумму средств, которые предполагалось выделить республике.

Соответствующее постановление подписано председателем правительства страны Дмитрием Медведевым. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство России постановило утвердить изменения, которые вносятся в программу "Развитие республики Карелия на период до 2020 года", утвержденную постановлением правительства РФ в июне 2015 года.

Подробнее о том, сколько денег выделит федеральный центр на ФЦП Карели после внесенных изменений, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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эдуард3
2018-03-14 10:35:42
Президент вернул пять миллиардов Республике!

Президент поправил зама, не дал урвать пять миллиардов!
Одна рука снимает лихо, другая добавляет, чтобы было тихо.
Такой расклад любовь народа возвращает
А если б не вернули - вовсе б потеряли!

эдуард3
2018-03-14 10:26:52
Пинок под Юбилей.
(Подписали перед Выборам куда смотрит предвыборный штаб?!)


Задвинули Республику., пинком под зад послали?!
Пять миллиардов , как с куста с нее забрали?!
И если верна информация такая
То значит сверху всех нас .....

Посмотрим, чем ответит им народ униженный решением
В Сто лет - под Юбилей - нас кинули, приняв под выборы решение
Республика итак концы с концами не сводила.
15 миллиардов пропиарили, а 5 - ну как положено? куда-то откатили?!


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