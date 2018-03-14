Карелии урезали финансирование ФЦП

Правительство России внесло изменения в федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года, сократив сумму средств, которые предполагалось выделить республике.

Соответствующее постановление подписано председателем правительства страны Дмитрием Медведевым. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство России постановило утвердить изменения, которые вносятся в программу "Развитие республики Карелия на период до 2020 года", утвержденную постановлением правительства РФ в июне 2015 года.

Подробнее о том, сколько денег выделит федеральный центр на ФЦП Карели после внесенных изменений, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".