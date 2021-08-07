Карелия направила дополнительные силы для тушения природных пожаров в Якутии

Управление пресс-службы главы Карелии сообщило о мерах помощи Якутии в борьбе с лесными пожарами.

Шестого августа глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обратился к Артуру Парфенчикову с просьбой направить специалистов Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов для тушения природных пожаров в регион. Глава Карелии обращение поддержал — дополнительные силы направлены.

Сегодня, 8 августа, 20 опытных сотрудников парашютно-десантной пожарной службы уехали из Петрозаводска в Архангельск. Именно оттуда самолет доставит дополнительные силы из Северо-Западного федерального округа, в том числе из Карелии, в город Мирный.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Алексей Павлов приехал на площадку Карельского центра охраны лесов, чтобы сказать слова напутствия специалистам из Карелии.

«Благодаря вам у нас были ликвидированы все лесные пожары. Вы побороли вызов стихии. Конечно, нам помогли коллеги из других регионов России. Они пришли к нам на помощь. И сейчас, когда в Якутии горят леса, наша задача также прийти коллегам на помощь. Я прошу вас показать весь ваш профессионализм и мастерство. Мы ждем вас здесь, дома с победой», — сказал Алексей Павлов.

Профессионалы из Карелии будут тушить лесные пожары в Якутии до улучшения лесопожарной обстановки в регионе.