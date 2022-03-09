Карелия обеспечивает свои потребности в овощах на 14%, а в мясе — менее чем на 4%

Республиканские власти рассчитывают покрыть недостающие объемы за счет поставок из других регионов, Белоруссии и тех стран, которые не присоединились к международным санкциям.

Более половины продовольствия в Карелии завозится из-за ее пределов. По оценке министра сельского и рыбного хозяйства Владимира Лабинова, республика обеспечивает свои потребности в молоке на 42-43%, в картофеле — примерно на 50%, в овощах — на 14%, а в мясе — менее чем на 4%.

Недостающие объемы глава карельского Минсельхоза рассчитывает покрыть за счет поставок из других российских регионов, Белоруссии и тех стран, которые не присоединились к международным санкциям, однако цена на продовольствие в этом случае будет зависеть от курса рубля на валютном рынке.

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