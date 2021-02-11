Карелия попала в 26 регионов с максимальным размером федерального софинансирования модернизации первичного здравоохранения

Размер софинансирования для республики установлен в размере 99%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства страны, устанавливающее максимально допустимые размеры федерального софинансирования, которые могут получить регионы на модернизацию первичного звена здравоохранения. Речь идет о строительстве, ремонте и переоснащении городских поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и районных больниц.

Как сообщили в правительстве России, для 26 регионов предусмотрен максимальный размер финансирования, который составляет 99%. В их число попала и Карелия.

В 2021 году на развитие первичного звена здравоохранения планируется направить 90 миллиардов рублей. Эти средства в виде субсидий получат те субъекты федерации, где действует региональная программа модернизации здравоохранения.