Карелия признана одним из лидеров по размещению государственных облигаций

Карелия за 20 лет работы по размещению государственных облигаций стала одним из лидеров среди регионов России по использованию этого финансового инструмента.

Об этом говорится в статье министра финансов республики Елены Антошиной, опубликованной в журнале "Бюджет".

По ее словам, с 2001 года республика разместила 19 займов. Доходы бюджета Карелии от размещения государственных облигаций превысили 16 миллиардов рублей. Почему не все регионы могут последовать примеру Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".