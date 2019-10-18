Карелия признана одним из лидеров по размещению государственных облигаций

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Карелия за 20 лет работы по размещению государственных облигаций стала одним из лидеров среди регионов России по использованию этого финансового инструмента.
Об этом говорится в статье министра финансов республики Елены Антошиной, опубликованной в журнале "Бюджет".
По ее словам, с 2001 года республика разместила 19 займов. Доходы бюджета Карелии от размещения государственных облигаций превысили 16 миллиардов рублей.
Почему не все регионы могут последовать примеру Карелии, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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