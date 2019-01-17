Карельская епархия сообщила о чуде в Крестовоздвиженском соборе

В Петрозаводск на Рождество на Великой вечерне в Крестовоздвиженском соборе, которую возглавил митрополит Константин, произошло чудо – начали благоухать мощи преподобного Елисея Сумского.

Об этом сообщается на сайте епархии.

В настоящее время в Крестовоздвиженском соборе на ул. Правды проходят ремонтные работы. К празднику Рождества Христова удалось завершить большую часть работ: ремонт и окрашивание стен, роспись купола и сводов, установка новых коммуникации, окон, отопления, охранных систем, электричества и др.

"Первая Архиерейская служба в отремонтированном храме на Рождество Христово ознаменовалась чудом. Мощи преподобного Елисея Сумского заблагоухали. Аромат от святых мощей ежедневно усиливается", - отметили в епархии.

Елисей Сумский жил в XVII веке, он был иноком Соловецкого монастыря.