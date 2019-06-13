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Новости. Культура
18:40, 13 Июня 2019
фото: kantelepress

Карельские кантелисты отправятся в Финляндию на курсы повышения мастерства

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С 25 по 29 июня в Финляндии пройдут мастер-курсы по повышению мастерства музыкантов-кантелистов, сообщили в пресс-службе ансамбля "Кантеле".

В российскую группу вошли 20 человек. Это педагоги детских музыкальных школ Петрозаводска, Пряжи, Олонца, Костомукши, Шелтозера и других городов и поселков Карелии, студенты Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, музыканты ансамбля "Кантеле".

Организатор мастер-курсов – Академия рунопения Финляндии. Куратор – известный исполнитель рун, музыкант и педагог Пекка Хутту-Хилтунен.

Занятия с профессиональными кантеле-исполнителями и педагогами из Карелии и Финляндии в северном городе Кухмо будут проводить известные финские музыканты Вилма Тимонен (Консерватория Хельсинки), Ханна Рюютянен (Консерватория Турку) и Ева Алкула (Консерватория Тампере). Участники мастер-курсов посетят мастер-класс знаменитой исполнительницы и педагога Иды Элины и концерты фестиваля народной музыки "Соммело".

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