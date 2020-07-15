Карельские легкоатлеты получили новую спортивную экипировку

Закупить новый инвентарь удалось благодаря субсидии федерального проекта "Спорт – норма жизни", сообщили в Минспорта Карелии.

Накануне, 15 июля, на Центральном республиканском стадионе "Спартак" состоялась открытая тренировка ведущих карельских легкоатлетов.

Воспитанникам Спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска вручили новую экипировку, которая была приобретена в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" Национального проекта "Демография". Благодаря субсидии у спортивной школы появились новые набивные мячи, гантели, заградительная сеть для метания, тренажеры, а также 110 пар кроссовок. В ближайшее время Школа планирует приобрести спортивные костюмы и "шиповки".

В мероприятии принял участие министр спорта Республики Карелия Алексей Ермашов. Он пообщался со спортсменами, которые рассказали о том, как готовятся к ближайшим соревнованиям – к Кубку России и Чемпионату России по легкой атлетике.

"Федеральный проект "Спорт – норма жизни" активно реализуется на территории республики, - подчеркнул Алексей Ермашов. – Деньги доведены до спортивных школ, закупается спортивная экипировка для спортсменов, которые являются спортивным резервом Карелии. Учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, приобретают и новое оборудование. К примеру, для Отделения академической гребли в Сортавале в 2020 году будет закуплено 14 новых лодок".

Отдельно отметим, что в районах Карелии в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" установлены пять спортивных комплексов ГТО, которые пользуются большим спросом у местного населения. Жители самостоятельно тренируются на новых спортивных площадках, а также готовятся к сдаче нормативов ГТО. До конца 2020 года будет установлено еще 5 аналогичных комплексов ГТО.