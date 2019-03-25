Карельский спортсмен стал чемпионом России по лыжному двоеборью

Золотую награду Чемпионата завоевал карельский спортсмен Виталий Иванов, сообщили в Минспорта Карелии.

В пятницу, 22 марта, на Чемпионате России по лыжному двоеборью, проходившем в Нижнем Тагиле, спортсмены соревновались на трамплине К-90 и бежали лыжную гонку Гундерсена на 10 км.



Пресс-служба Минспорта Карелии

Золотую награду Чемпионата завоевал карельский спортсмен Виталий Иванов. На втором месте многократный чемпион России Эрнест Яхин (Башкортостан), бронзовая медаль у представителя Свердловской области Самира Мастиева.