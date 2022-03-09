Карельское светодиодное оборудование освещает улицы российских городов

Петрозаводская компания «Энергосбережение» разрабатывает и производит светодиодное осветительное оборудование по инновационным технологиям.

В 2012 году, когда создавалось ООО ПК «Энергосбережение», светодиодные светильники только начинали появляться в России. Уже тогда основатели предприятия Алексей Петров и Олег Шендеров поняли, что будущее — за новыми технологиями, и не ошиблись. Компания сделала ставку на собственные инновационные разработки.

За семь лет из маленькой фирмы производственная компания выросла до крупного предприятия, участвующего в государственных проектах по освещению улиц российских городов и помещений промышленных предприятий. Выпущенное в Петрозаводске оборудование работает не только в Карелии и многих регионах России, но и заграницей. В 2019 году компания стала лауреатом конкурса «Экспортер года» в номинации «Прорыв года — 2019». Этому способствует выбранная компанией стратегия по производству не только конечного продукта, но оборудования для его выпуска. Своим партнерам ПК «Энергосбережение» поставляет технологические ячейки, которые используются для производства светильников. Сейчас предприятие планирует запуск очередной производственной линии, которая позволит увеличить объемы выпуска продукции и внедрить новые разработки.

ПК «Энергосбережение» предлагает не только оборудование, но и собственное программное обеспечение. Пример того — система по мониторингу и управлению освещением usPherum. Это комплекс программного и аппаратного обеспечения, который включает в себя шкафы управления освещением, светильники, приборы учета, модули управления, датчики и много другое. Это позволяет решить широкий спектр задач клиентов. usPherum имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ и находится в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных с 2020 года.

«Вы можете в режиме онлайн регулировать освещение: включать и выключать его вручную, по расписанию или по событию, — поясняет представитель компании Алла Алексеева. — Можете организовать привязку объектов и осуществлять сбор информации о работе системы: время работы, потребление, рабочие токи, активная мощность, уровень напряжения и иные параметры, измеряемые приборами учета. Наши системы управления уже работают на объектах в населенных пунктах по всей России: Тверская, Новгородская, Вологодская и Липецкая области, Краснодарский край, Республика Хакасия».

На вопрос, как удается конкурировать с дешевой китайской продукцией, в петрозаводской компании отвечают, что это не проблема — серьезные клиенты, с которыми работает ПК «Энергосбережение», ответственно подходят к качеству заказываемой продукции. Они хотят быть уверенными, что, если в технической документации указана энергоэффективность светильника в 190 Лм/Вт и показатель экономии электроэнергии 70%, то это полностью соответствует действительности и подтверждено протоколами испытаний. А если производитель дает гарантию 7 лет, как это делает компания «Энергосбережение», значит, оборудование действительно способно проработать весь этот период и не выйдет из строя раньше времени.

Руководство компании рассчитывает, что к такому пониманию придут и розничные потребители — частные владельцы домов, гаражей, хозпостроек, дачных участков. Поэтому предприятие рассматривает в перспективе возможность освоить разработку оборудования и для этой категории клиентов.

Поддержку предприятию оказывает Центр «Мой бизнес» Республики Карелия. Разработка бизнес-плана, сертификация инновационных разработок и регистрация торговой марки, участие в международных специализированных выставках и поиск партнеров за рубежом — в каждом из этих этапов оказали поддержку специалисты Центра.

Центр «Мой бизнес» Республики Карелия расположен по адресу: Петрозаводск, набережная Гюллинга, дом 11. Узнать, какую государственную поддержку вы можете во время очной консультации, по телефону 8 (8142) 44-4-54-00 или на сайте kr-rk.ru.