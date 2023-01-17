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Каждый пятый мужчина в Петрозаводске не хочет подарков на 23 февраля

Новости. Общество
10:54, 17 Февраля 2023
фото: darfix.ru

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Мужчины стали чаще отказываться от подарков на День защитника Отечества, показал опрос SuperJob.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который опросил 1600 жителей Петрозаводска, каждый пятый мужчина (20%) не хочет подарков на 23 февраля. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остается каждый четвертый (26%).

Каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок на 23 февраля деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 8%. Еще 7% не против новой одежды и аксессуаров. О новом телефоне говорят 4% опрошенных, о парфюмерии — 3%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 5% считают, что уж если и желать, то только автомобиль. Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 2% опрошенных. Еще 22% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады 5% респондентов.

Что обычно получают мужчины на День защитника Отечества? Каждому пятому (21%) обычно преподносят одежду или аксессуары. Каждый восьмой (12%) получает парфюмерию, 8% — сувениры. Еще 8% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%. Бритвенные принадлежности дарят 5% опрошенных, деньги — 4%, алкоголь — 2%. Каждый девятый (11%) получает другие подарки — упоминались сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.

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