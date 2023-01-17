Каждый пятый мужчина в Петрозаводске не хочет подарков на 23 февраля

Мужчины стали чаще отказываться от подарков на День защитника Отечества, показал опрос SuperJob.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, который опросил 1600 жителей Петрозаводска, каждый пятый мужчина (20%) не хочет подарков на 23 февраля. Фактически же без презентов к Дню защитника Отечества остается каждый четвертый (26%).

Каждый девятый мужчина хотел бы получить в подарок на 23 февраля деньги (11%). Нематериальных презентов — проявлений любви и внимания — ожидают 8%. Еще 7% не против новой одежды и аксессуаров. О новом телефоне говорят 4% опрошенных, о парфюмерии — 3%, а 2% хотели бы пополнить свой арсенал новым ножом или охотничьим ружьем. 5% считают, что уж если и желать, то только автомобиль. Спортивную экипировку, книги, инструменты, алкоголь и билеты в путешествие хочет получить по 2% опрошенных. Еще 22% назвали другие варианты — аксессуары для автомобиля, рыболовный инвентарь, билеты в кино, наручные часы, сертификат на массаж и т. д. Любому подарку на 23 февраля будут рады 5% респондентов.

Что обычно получают мужчины на День защитника Отечества? Каждому пятому (21%) обычно преподносят одежду или аксессуары. Каждый восьмой (12%) получает парфюмерию, 8% — сувениры. Еще 8% охарактеризовали свои обычные подарки как «всякая ерунда». Проявления любви и знаки внимания считают подарком 6%. Бритвенные принадлежности дарят 5% опрошенных, деньги — 4%, алкоголь — 2%. Каждый девятый (11%) получает другие подарки — упоминались сладости, деликатесы, техника, телефоны, романтические ужины, рыболовный инвентарь.