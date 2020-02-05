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Книга памяти поможет жителям Карелии найти места захоронения погибших на войне родственников

Новости. Общество
17:20, 05 Февраля 2020
фото: © mogoitui.ru
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Данные о 145 тысячах советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии, внесены в электронную Книгу памяти Калининградской области.

Сегодня в базе данных содержится информация о свыше 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве. Из них 198 – уроженцы Карело-Финской ССР, сообщается на сайте правительства республики.

В 2019 году в Калининградской области впервые стартовала масштабная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

На страницах Книги памяти можно узнать, как погиб родственник: например, в плену или бою, а также место его службы и захоронения.

Напомним, в Петрозаводске в конце прошлого года завершили реконструкцию мемориала "Вечный огонь". Подрядчик заменил плиты братской могилы, где появились новые имена бойцов, о которых узнали из исторических документов и публикаций.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-05 20:58:05
Почему там делают, а в Карелии - нет? Всех внести в электронную базу от имени государства. Убитых, раненых, пленённых, расстрелянных, политзаключенных, бандитов и воров. Чего боитесь? Ждёте очередного извращенца, любителя перебирать кости человечьи и извращениями заниматься дома и прямо в экспедиции?
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