Книга памяти поможет жителям Карелии найти места захоронения погибших на войне родственников

Данные о 145 тысячах советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии, внесены в электронную Книгу памяти Калининградской области.

Сегодня в базе данных содержится информация о свыше 145 тысячах советских воинов, увековеченных на мемориалах в Калининградской области и на ближайших воинских захоронениях в Польше и Литве. Из них 198 – уроженцы Карело-Финской ССР, сообщается на сайте правительства республики.

В 2019 году в Калининградской области впервые стартовала масштабная акция по уточнению мест захоронения советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии. Благодаря опубликованным архивам Министерства обороны калининградские историки поименно выверяют списки захороненных и увековеченных солдат и офицеров, выявляя несоответствия и ошибки, допущенные при оформлении мемориальных плит и документов.

На страницах Книги памяти можно узнать, как погиб родственник: например, в плену или бою, а также место его службы и захоронения.

Напомним, в Петрозаводске в конце прошлого года завершили реконструкцию мемориала "Вечный огонь". Подрядчик заменил плиты братской могилы, где появились новые имена бойцов, о которых узнали из исторических документов и публикаций.