Коллекцию летней обуви от Аллы Пугачевой назвали "откровенной безвкусицей"

Примадонна показала новую коллекцию женской летней обуви именной марки.

В честь скорого официального окончания зимы Алла Пугачева презентовала в своем Instagram коллекцию туфель и босоножек марки Alla Pugachova. "Готовимся к лету, девочки!", — написала в микроблоге певица.

На фотографиях — модели женской летней обуви, преимущественно открытые босоножки. Подписчиков Аллы смутил дизайн новинок — многие назвали коллекцию откровенной безвкусицей, пишет uznayvse.

"Это же полный отстой!", "Обувь некрасива! И что это за шторные кисточки?! Кошмар!", "Вы носили их летом, в жару, когда ноги отекают, все это или врезается в кожу или сползает вниз", "Это, видимо, шутка", "Их же никто никогда не наденет", "Ужасные", "Прошлый век!", "Я такое не надену!", — пишут в комментариях пользователи.

Справедливости ради стоит отметить, что сама Алла Борисовна вряд ли имеет прямое отношение к разработке дизайна обуви — этим занимается Алена Ахмадулина. Однако обувная марка Alla Pugachova существует уже более двадцати лет.

Конечно, среди пользователей нашлись и такие, кто уже готов заказать обновки от Пугачевой. Им особенно понравился широкий каблук. "Очень красиво, стильно, женственно и... главное, у-доб-но!", "Каблук шикарный, ноги не будут уставать".