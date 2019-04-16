Компании в сфере аквакультуры в Карелии получат компенсации по банковским кредитам

Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии объявило о начале отбора инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, за исключением товарного осетроводства, для предоставления субсидий из бюджета республики.

Согласно условиям отбора, компенсации будет предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях.

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