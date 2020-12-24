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Компания "Баренц Групп" проведет новогодние народные гулянья возле жилых комплексов, построенных в Петрозаводске

Новости. Общество
16:57, 25 Декабря 2020
фото: Баренц Групп
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Жильцов новостроек "Баренц Групп" поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Компания "Баренц Групп" от всей души поздравляет петрозаводчан с наступающим Новым Годом и дарит хорошее настроение на весь 2021 год.

Новогодние елки для детей и взрослых состоятся на свежем воздухе во дворах новых жилых комплексов, построенных в Петрозаводске компанией "Баренц Групп".

Дед Мороз и Снегурочка придут:

29 декабря: в 10.30 – ЖК "Свиристель" (Кукковка), в 12.30 – ЖК "Олимп" (Древлянка), в 14.30 – ЖК "Иволга" (Древлянка).

30 декабря: в 12.00 – ЖК "Курс" на Варкауса, в 15.00 – ЖК "Изумрудный" (Центр).

Приглашаются все желающие. С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических правил организаторы просят взрослых быть на празднике в защитных масках.  

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