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Владелец производителя варенья в Карелии не подтверждает информацию о продаже актива

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15:18, 29 Апреля 2020
фото: © CRANBERRY GROWERS/ANDY MANIS
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Специализирующаяся на переработке дикоросов компания «Русбиоальянс» заявляет, что продолжает работу на территории Карелии и не владеет информацией о продаже актива.

Генеральный директор "Русбиоальянса" Сергей Помелов сообщил главе карельского Минсельхоза Владимиру Лабинову об отсутствии информации о продаже компании. Копия соответствующего письма имеется в распоряжении "Вестей Карелии".

"Группа компаний "РусБиоАльянс" не располагает информацией о намерении участников общества продать доли в уставном капитале ООО "РусБиоАльянс"", - говорится в тексте письма, подписанном Помеловым.

Напомним, ранее сообщалось, что инвестиционное подразделение "Альфа-групп" А1 намерено избавиться от карельского переработчика ягод "Русбиоальянс", продав актив.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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