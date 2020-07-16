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Компания "Segezha Group" поможет дачникам убрать свалки

Новости. Общество
08:20, 17 Июля 2020
фото: © ОНФ Карелия
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Предприятие намерено выделить деньги, которые будут направлены дачникам на уборку несанкционированных свалок за городом в Сегежском районе.

"Segezha Group" выделит 100 тыс. рублей в фонд "дачных грантов" в Сегежском районе. Помощь будет оказана дачникам для ликвидации несанкционированных свалок за городом. Об этом сообщает паблик правительства региона "Республика Карелия".

Идея создания "дачных грантов" принадлежит местным экоактивистам. Гранты должны стать дополнительным стимулом к охране окружающей среды членами товариществ. Решение об их выделении будет приниматься по результатам оценки усилий садоводческих товариществ в сборе, хранении и утилизации бытовых отходов.

Инициативу поддержала администрация района, которая проводит юридические консультации, в том числе выездные по вопросам утилизации мусора. Сегежский ЦБК предложил уже этой осенью наградить лучший СНТ специальным денежным призом компании "Segezha Group", говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что несанкционированная свалка загорелась в Петрозаводске.

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