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Нерадивые дачники могут лишиться своих участков в России

Новости. Общество
22:00, 06 Декабря 2024
фото: © Амелия Хант

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Россиянам, забросившим свои участки, посоветовали привести их в порядок.

Владельцам заброшенных дач и земельных участков в России стоит предпринять хотя бы минимальные действия, чтобы привести их в порядок, пишет «Лента.ру» со ссылкой на председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Депутат напомнил, что в России с марта 2025 года вступит в силу закон, позволяющий изымать земельные участки, которые используются с нарушениями или не используются вовсе.

Тем, кто хотя бы минимально заботится о своей земле, не о чем беспокоиться, сказал Гаврилов. Им достаточно периодически косить траву, убирать мусор и поддерживать в порядке постройки.

Депутат заверил, что внезапно изымать территории у россиян не будут, массовых штрафов также ждать не стоит. Сначала собственник неиспользуемого участка получит предупреждение, затем должен будет устранить нарушение в течение полугода. Изъятие при этом возможно только через суд и только в случае, если хозяин не привел в порядок свои земли в течение трех лет.

Использованием земли считаются такие действия, как установка забора, закладка фундамента, уборка территории, уточнил Гаврилов. Чтобы доказать, что участок используется, россиянам не нужно немедленно строить дом или разводить огород, отметил депутат.

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