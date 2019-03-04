Конверт с символом "Марциальных вод" выпустили к 300-летию российского курорта в Карелии

Участников и гостей праздника 20 марта ждет интересная программа, кульминацией которой станет памятное гашение маркированных конвертов с изображением символа Марциальных вод – фонтана, сообщили в карельском управлении Почты России.

Мероприятие состоится в главном корпусе санатория 20 марта, в День юбилейного открытия лечебницы. В церемонии спецгашения примут участие власти Карелии, руководство Почты России, администрация и сотрудники санатория.

"Гостям праздника будут предложены почтовые открытки, посвященные первому Россиийкому курорту, и сувенирная продукция. Все желающие получат возможность сфотографироваться и отправить с места проведения праздника конверт с фотомаркой", - отметили в пресс-службе.

Гашение тематических конвертов и марок специально изготовленным к празднику штепелем - давняя традиция, которую с удовольствием поддерживают не только организаторы торжественных мероприятий, но и филателисты. Почтовая продукция с оттиском эксклюзивного штемпеля пользуется большим спросом у коллекционеров по всему миру.