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«Корзину радости» принесли подопечным кризисного центра «Мама-дом» в Петрозаводске

Новости. Общество
17:20, 29 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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В преддверии новогодних праздников общественники передали кризисному центру «Мама-дом» первые подарки из «корзин радости», установленных в магазинах Петрозаводска.

Активисты ОНФ в Карелии привезли подарки в Центр, на попечении которого находятся 210 семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, из Петрозаводска, Костомукши и Беломорского района. «Корзин радости» собирают волонтеры в рамках всероссийской акции Народного фронта «Новогоднее чудо», сообщили в пресс-службе ОНФ в Карелии.

«Поскольку основная поддержка в этом центре оказывается женщинам с маленькими детьми, то в первую очередь мы привезли сюда сладкие подарки и средства гигиены для малышей, применение которых является неотъемлемой частью заботы о здоровье подрастающего поколения, а также серьезной расходной частью любого бюджета. Подгузники, шампуни, салфетки, мыло и игрушки вместе с активистами Народного фронта собрали воспитатели и родители детского садика «Капелька», которые за последние два года стали постоянными участниками наших благотворительных акций для детей. Большое спасибо!» — сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта, проректор по воспитательной и социальной работе Петрозаводского государственного университета Василий Катаров.

Символические «корзины радости» общественники установили в Петрозаводске: в магазине «Первым делом» на улице Куйбышева, 13; в сети продуктовых магазинов «Магнит» на улице Ключевой, 14, улице Древлянке, 18; улице Чапаева, 49, на Бульваре Интернационалистов, 17а; улице Профсоюзов, 10а; в магазине детских игрушек «Карелиятойз» на улице Заводской, 10б. А в Костомукше – в магазинах «Парус» на улице Калевала, 17а; «Остров» на улице Надежды, 6а; «Сова» на улице Пионерской, 1б, и ИП Баринова на улице Калевала, 3.

Теперь, придя туда за продуктами, каждый покупатель может приобрести что-то для детей (сладкий набор, игрушку) и положить в корзину. А затем волонтеры доставят эти подарки тем ребятишкам, которым сегодня приходится нелегко.

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