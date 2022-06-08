КПРФ выдвинула Евгения Ульянова на выборы главы Карелии

Делегаты конференции республиканского отделения КПРФ определились с выдвижением кандидата на должность главы Карелии.

В Петрозаводске в субботу, 18 июня прошел этап отчетно-выборной конференции республиканского отделения КПРФ, на котором делегаты приняли решение об участии кандидата в выборах главы Карелии.

Тайным голосованием единогласно участники конференции поддержали выдвижение на выборы главы республики Евгения Ульянова – лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания и руководителя фракции коммунистов в карельском парламенте.

Перед конференцией кандидатуру Евгения Ульянова рекомендовал Центральный комитет КПРФ.

Напомним, ранее с кандидатами на должность главы Карелии определились «Новые люди» (Михаил Федоров), Зеленая альтернатива (Сергей Ярлыков), «Демократическая партия России» (Анатолий Дударин), «Партия Роста» (Дмитрий Фабрикантов), Российская партия свободы и справедливости (Денис Базанков), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов), Коммунисты России (Павел Нестеров), «Единая Россия» (Артур Парфенчиков), «Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева), «Родина» (Иван Кадаяс).