КПРФ выдвинула Евгения Ульянова на выборы главы Карелии

Делегаты конференции республиканского отделения КПРФ определились с выдвижением кандидата на должность главы Карелии.
В Петрозаводске в субботу, 18 июня прошел этап отчетно-выборной конференции республиканского отделения КПРФ, на котором делегаты приняли решение об участии кандидата в выборах главы Карелии.
Тайным голосованием единогласно участники конференции поддержали выдвижение на выборы главы республики Евгения Ульянова – лидера КПРФ в Карелии, депутата Заксобрания и руководителя фракции коммунистов в карельском парламенте.
Перед конференцией кандидатуру Евгения Ульянова рекомендовал Центральный комитет КПРФ.
Напомним, ранее с кандидатами на должность главы Карелии определились «Новые люди» (Михаил Федоров), Зеленая альтернатива (Сергей Ярлыков), «Демократическая партия России» (Анатолий Дударин), «Партия Роста» (Дмитрий Фабрикантов), Российская партия свободы и справедливости (Денис Базанков), «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (Валерий Таборов), Коммунисты России (Павел Нестеров), «Единая Россия» (Артур Парфенчиков), «Казачья партия Российской Федерации» (Анна Дмитриева), «Родина» (Иван Кадаяс).
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание