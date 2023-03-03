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Кредитный портфель Сбербанка по МСП составил почти 4 с половиной триллиона рублей

Новости. Общество
10:19, 06 Марта 2023
фото: © ПАО Сбербанк

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Кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса Сбербанка по итогам 2022 года превысил более 4,4 трлн рублей.

Всего за прошлый год корпоративный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 12,4% и достиг 18,8 трлн рублей.

Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка: «Даже в непростом 2022 году мы укрепили наше лидерство в корпоративном кредитовании. Доля Сбера сегодня — более 32% рынка. При этом доля банка на рынке кредитования малых и средних предприятий за прошлый год выросла с 41 до 46%, а кредитный портфель составил почти 4 с половиной триллиона рублей, увеличившись почти на полтора триллиона. Основными драйверами роста стали кредитование недвижимости и программы господдержки».

С помощью Сбера инструментами господдержки в прошлом году воспользовались 100 тыс. малых и средних предприятий, а портфель кредитов МСП с господдержкой превысил 1 трлн рублей.

В Карелии кредитование малого бизнеса выросло на 140% по сравнению с 2021 годом -  прирост составил практически 1,5 раза. В 2022 году Карельское отделение Сбера подписало соглашение с Многофункциональным центром Республики Карелия. Теперь при регистрации бизнеса в МФЦ можно открыть расчетный счёт в Сбербанке, получить дебетовую карту, открыть зарплатный проект, запустить торговый эквайринг и установить онлайн-кассы. В рамках проекта линейка продуктов от Сбера включает в себя 15 наименований, которые закрывают базовые потребности при запуске стартапов и бизнес-проектов.

Кредитование крупного и среднего бизнеса в Карелии выросло практически в два раза — на 196% по сравнению с 2021 годом. В том числе, в Карелии прирост по проектному финансированию за 2022 год составил 261%. Объем кредитования корпоративных клиентов в 2022 году составил 9,2 млрд рублей в пяти отраслях: жилищное строительство, химическая промышленность, сельское хозяйство, лесная отрасль и торговля.

Чтобы упростить бизнесу получение льготных кредитов, Сбербанк продолжает развивать «Конструктор госпрограмм», который помогает выбрать подходящую программу и подать заявку. В сервисе уже представлено 22 программы господдержки: 5 федеральных и 17 региональных. В 2022 году в нём реализовано 13 тыс. сделок на 105 млрд рублей — в 3 раза больше, чем в 2021-м.

Реклама : ПАО Сбербанк /  ИНН7707083893

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