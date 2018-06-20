Кристина Асмус выложила провокационный снимок в ванне

30-летняя Кристина Асмус порадовала подписчиков своего Instagram пикантным снимком.

Как отмечает Lady, актриса сделала селфи прямо во время того, как принимала ванну. Поклонники остались довольны и оставили под снимком множество комплиментов. "Такая милая", "Красотка", "Какая красивая родинка", — написали они.

Впрочем, некоторые назвали Кристину "провокатором" и отметили, что фото слишком уж откровенное. "Ух, горячо", "Кристина — провокатор", "Манящая", "Ну как-то даже слишком", — прокомментировали селфи интернет-пользователи.