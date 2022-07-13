Крупнейший производитель сигарет планирует уйти из России

Производитель сигарет Marlboro компания Philip Morris хочет уйти из России до конца года.

Один из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) намерен покинуть российский рынок до конца 2022 года, сообщил глава компании Яцек Ольчак. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы завершить наше присутствие в России, но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Это может быть завершено примерно к концу года», — сказал глава Philip Morris в интервью Bloomberg Television. Он добавил, что речь идет о «довольно сложном процессе».

История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris&Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании — Marlboro, Iqos, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament.