Финляндия готова поддержать санкций ЕС по никелю РФ

Финляндия готова расширять санкции в отношении России из-за ситуации на Украине и не будет против, если в ЕС предложат запретить российский никель.

Об этом в воскресенье в интервью газете Helsingin Sanomat заявила глава МИД республики Элина Валтонен.

В финском городе Харьявалта расположено единственное в ЕС производство российского "Норникеля".

"ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России. <…> Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению", - приводит издание слова министра. Валтонен добавила, что Финляндия "не будет возражать против добавления никеля в санкционный список".

Ранее Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге принял резолюцию с призывом к руководству ЕС усилить антироссийские санкции, в частности, ввести новые ограничения против металлургической, ядерной, химической, сельскохозяйственной и банковской отраслей российской экономики, а также запретить поставки промышленного сырья из РФ, такого как алюминий, сталь, уран, титан и никель. Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, но используются в ЕС для продвижения и распространения конкретных политических позиций, пишет ТАСС.