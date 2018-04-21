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Новости. Экономика
16:10, 21 Апреля 2018
фото: Фото: РИА Новости. Сергей Мальгавко

Крым и Кубань обеспечат россиян пляжным отдыхом

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В Министерстве курортов и туризма Крыма уверены, что две пляжные территории России — Крым и Краснодарский край — в состоянии обеспечить потребности россиян в пляжном отдыхе в полном объеме.

Инфраструктура Крыма готова к предстоящему сезону и приему туристов. Об этом РИА Новости сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на полях IV Ялтинского международного экономического форума, пишут РИА Новости.

Так, по словам главы ведомства, в регионе открываются новые отели и запускаются дополнительные экскурсионные маршруты. "Крым к курортному сезону готов. В прошлом году открылось шесть новых отелей, в 50 проведен ремонт и реконструкция. В этом году открывается еще два, реконструкция идет в 30 отелях. Номерной фонд, как и в прошлые годы, увеличится на 300-400 номеров", — рассказал Волченко. Кроме того, добавил он, в регионе оборудовано более 450 пляжей (в прошлом году было на 60 меньше). Также растет количество доступных пляжей с сервисными опциями и спасательными станциями. В этом году их будет на 63 больше, чем в прошлом.

По словам Волченко, россияне стремятся проводить отпуска у моря, в Крыму и Краснодарском крае могут это обеспечить.

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2018-04-21 16:15:21
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