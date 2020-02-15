Куда пойти в Петрозаводске 16 февраля: Сбормобиль, встречи в библиотеке и социальные танцы

Афиша событий карельской столицы на воскресенье.

9.30, рейс Сбормобиля, Компостмобиля. Подробные правила и расписание здесь: https://vk.com/event43151790.

11.00, 14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Е. Шварц. "Снежная королева". Знакомую с детства волшебную историю о мечтательном мальчике по имени Кей и его отважной подружке Герде расскажут куклы-марионетки. С 5 лет. От 300 руб.

11.00, кафе "Простая еда" (пр. А. Невского, 62). Мастер-класс по лепке из полимерной глины. Щит рыцаря. 400 руб.

12.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Рассказывает Наталья Энтелис: Иоганн Штраус-сын. Третий концерт абонемента №7 "Симфоническая академия: как стать знаменитым". 250 руб.

12.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Встреча в клубе любителей настольных игр "FightУМ".

12.00, ФОК (ул. Ключевая, 10). Серия заплывов 3600 Karelia Challeng для начинающих любителей плавания и профессиональных пловцов. Соревнования на дистанцию от 100 до 800 метров, которые проводятся каждый месяц.

14.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Литературный клуб "Другой мир". Обсуждение романа Евгения Чижова "Собиратель рая". Вход свободный.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). В рамках проекта "Читайте улицы как книги" - экскурсия по маршруту "Памятные доски городского квартала".

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Проект "Кампус". Лектории, связанные с научно-популярными темами, массовой культурой, кинематографом, технологиями и другими современными тенденциями. Тема первой встречи: "Вы точно знаете, что произошло вчера?".

16.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). Вечер, посвященный 100-летию известного российского кинорежиссера Михаила Швейцера.

17.00, Карельская государственная филармония, большой зал (ул. Кирова, 12). Рассказывает Наталья Энтелис: Рядом, но не вместе. Третий концерт абонемента №10 "Воскресные музыкальные удовольствия. Антимиры". 400-700 руб.

17.00, арт-пространство "Agriculture_club" (ул. Коммунальная, 20а). Brazil. Вечеринка социального танца форро. 100 руб.

17.00, клуб "Убежище №1" (Литейная пл., 1). Зимняя акустика-2. Fugа Fish, Not strange, Antidote, Sweet Diversion, Lami, Straight Away. Вход свободный.

18.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Спадавеккиа. "Хрустальная туфелька". Музыкальная сказка в двух действиях. Всеми любимая история о Золушке и ее хрустальной туфельке, о прекрасном Принце и злобной Мачехе, о мудром Короле и Фее-Крестной... 150 -1100 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, малая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Гуркин. "Кадриль". Комедия. Авторы спектакля проводят параллель между "экологией души" и загрязнением окружающей среды. Ведь зачастую достаточно просто сделать глоток чистой родниковой воды, чтобы остановиться и посмотреть на себя со стороны.

19.00, театр драмы "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Герой спектакля, незадачливый жених Билл, в день своей свадьбы просыпается в отеле, а точнее - в заказанном для новобрачных номере, в постели... с прекрасной незнакомкой и в состоянии полной амнезии - накануне был мальчишник… 800, 1000, 1500 руб.