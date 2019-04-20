Куда пойти в Петрозаводске 21 апреля: Царевна-лягушка, красавица Насто и "Пошлая Молли"

Афиша культурных событий карельской столицы на воскресенье.

11.00, 14.00, Театр кукол Республики Карелия (пр. К. Маркса, 19). Н. Гернет. "Царевна-лягушка". Мудрая русская народная сказка о верной любви Ивана-царевича, о подвигах, которые он совершил, о долгих странствиях и трудных дорогах, которыми он шел выручать свою Царевну-лягушку. С 5 лет. 250 руб.

11.00 (2-3 года), 12.00 (4-5 лет), Карельская государственная филармония, малый зал (ул. Кирова, 12). "Чей это голос?". Закрытие абонементов №16-Б и 18-Б "От двух до пяти: музыкальные сказки".

13.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). А. Сало. "Красавица Насто". Музыкальная сказка в одном действии. Сало. Сказка о том, как коварная колдунья Сюоятар стремится сжить со свету добрую девушку – красавицу Насто, но ее друзья и жених в конце концов распутывают клубок обмана. 100-1400 руб.

13.15, Dancemylife_School (ДК "Машиностроитель", ул. Московская 1, 2 этаж). Мастер-класс - брошь "Гвоздика" из фоамирана с георгиевской ленточкой. 350 руб.

15.00, театр-студия "Атриум" (ул. Красная, 8). Премьера спектакля "А у нас во дворе…". Озорство в одном действии по стихам российских поэтов. 150 руб.

18.00, Национальный театр Республики Карелия, большая сцена (пр. К. Маркса, 19). В. Фирсов. "Ходари". Сказки для взрослых. Ходари (главный герой) попадает в очень странное место – загадочную карельскую деревню, жители которой забыли, как на свет появляются дети, но в то же время умеют многое, неподвластное обычным людям. От 250 руб.

18.00, ресторан "Ели-Пели" (ул. Московская, 1). Барно-ресторанная интеллектуально-развлекательная игра Mind Storm.

19.00, театр "Творческая мастерская" (ул. Кирова, 12). "Шикарная свадьба". Пером известнейшего британского актера, режиссера и комедиографа Робина Хоудона водила сама богиня комедии, не иначе: ведь "Шикарная свадьба" - одна из самых популярных современных комедий в Европе. 800 руб.

19.00, клуб "Z.efir" (ул. Красная 10). Главные молодежные герои нашего времени – "Пошлая Молли". От 1099 руб.

19.00, клуб "Убежище № 1" (Литейная пл., 1). Слоукор-группа "Голландский Штурвал" и поэтический дуэт Йозеф Бойз (СПб) + Бадди Психолли. Бесплатный концерт.