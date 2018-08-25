Куда пойти в Петрозаводске 25 августа: Краски, кино и шапито

Афиша культурных событий карельской столицы на субботу.

11.00, картодром, ул. Лыжная. Крупнейший в Карелии ежегодный автомобильный фестиваль SickestWekfest.

14.00, пл. Кирова. Всероссийский фестиваль красок. 14.30 - самый мощный, яркий и красочный первый залп! Вход свободный.

14.00, 16.00, Презентационно-выставочный центр музея "Кижи" (пл. Кирова, 10а). Мастер-классы - создание "мультиков". 18.00 – диалог этнографа и психиатра о Кижах и жителях острова. Запись по телефону: 79 98 66.

15.00, кафе "Коты Мира Икс (пр. Ленина, 3). Мастер-класс – аксессуары из текстиля. "Царственная роза из фоамирана". 400 руб.

16.00, площадка рядом с ТРЦ "Лотос Плаза". Цирк-шапито "Евроцирк". Львы-наездники, робот Титан, козлик-канатоходец и др.

18.00, клуб "Убежище № 1 (Литейная пл., 1). HIDDEN BLOSSOM. Рейв и техно-музыка. Вход 150 р.

19.00, Дом кантеле (пр. К. Маркса, 6). Концертная программа "Летим за летом". Билеты от 500 руб.

20.00, кинотеатр "Премьер" (ул. "Правды", 38в). Ночь кино. "Последний богатырь" (12+). 22.20 – фантастический фильм "Рубеж" (12+), 00.20 – приключенческий военно-исторический фильм "Танки" (12+). Вход свободный по бесплатным билетам

23.00, клуб "Убежище № 1 (Литейная пл., 1). ENERGY NIGHT SESSION: Roma Ego, Vitaly Shturm, Dmitry Ivanov, Andreeff . Вход свободный.

23.00, ресторан-клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского, 5). "Лето, до скорой встречи!". Бесплатный вход всю ночь для всех.