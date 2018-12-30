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Новости. Общество
19:30, 30 Декабря 2018

Куда пойти в Петрозаводске 31 декабря: Все на елку!

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Афиша культурных событий карельской столицы на последний день года.

10.00, 12.00, Театр кукол Республики Карелия" (пр. К. Маркса, 19). Театрализованное представление "Подарок для Деда Мороза".

10.00, кинотеатр "Калевала" (пр. Первомайский, 2). Хобби-day. Выставка-продажа изделий hand–made, выполненных различными техниками: декупаж, роспись, валяние, бисероплетение, вязание крючком и спицами, канзаши и т.д. Товары для творчества. Зона творчества - мастер-классы. Сладости ручной работы и горячий чай. Детская зона. Конкурсы.

12.00, Музыкальный театр Республики Карелия (пл. Кирова, 4). П. И. Чайковский "Щелкунчик". Балет-феерия в двух актах. С 6 лет. Самый популярный спектакль в репертуаре Музыкального театра Карелии, интересный как для детей, так и для взрослых любителей классического балета. 150-1000 руб.

15.00, Национальная библиотека Республики Карелия (ул. Пушкинская, 5). "Литературный четверг" – "Французский психологический детектив".

01.00, площадь Кирова. ДискоЁлка. Танцевальный марафон начнется: крутые ди-джеи готовы отыграть взрывную программу, чтобы возле главной елки города не осталось ни одного замерзающего человека. Парад лучших и модных хитов прошедшего года, волшебное появление Деда Мороза и Снегурочки, призы, подарки и поздравления. Дед Мороз дал обещание исполнить желание всех, кто сделает селфи у главной городской елки и выставит фото под хештегом "дискоелкавптз".

01.00, клуб "Бегемот" (ул. Дзержинского,7). Вечеринка с питерским ди-джеем и саунд-продюсером Максом Лаврушкиным. 500 руб.

01.00, арт-пространство "Культура" (ул. Дзержинского, 3). Свинотека. Девочки платят 400 руб., мальчики – 600 руб.

03.30, площадь Кирова. Красочный фейерверк!

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