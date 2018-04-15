Курс доллара вырастет до 65 рублей, заявляют аналитики

Эксперты предостерегают россиян от необдуманной покупки валюты по завышенной стоимости.

Одной из главных причин падения курса рубля на этой неделе стало расширение санкций США. При этом противостояние с Западом только усиливается, после авиаударов, которые нанесли США и их союзники по Сирии в субботу, 14 апреля, российская валюта также будет чувствовать себя неуверенно, сообщает "Газета.ру".

"Инвесторов очень пугает, что в Сирии может случить мини-военный конфликт. Валютный курс, естественно, отреагирует на пущенные Трампом ракеты", — считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

После нескольких кризисов россияне на периоды такой резкой волатильности часто реагируют традиционно — бегут покупать валюту в обменные пункты.

"На бирже объем торгов валютой за прошедшие дни возрос в два раза по сравнению с обычной ситуацией, но в банках агрессивной скупки валюты не было. Это, очевидно, связано как с тем, что население еще хранит запас валюты с 2014-2016 года, так и с тем, что движение все же закончилось, фактически, к середине третьего дня", — комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Опросы банкиров подтверждают, что, судя по прошедшей неделе, большинство россиян не так остро отреагировали на падение рубля, как в 2014 году. Как рассказали в Сбербанке, на прошлой неделе банк "не фиксировал ажиотажного спроса на валюту".

Впрочем, часть наших сограждан по старинке все же побежали в обменные пункты.

"На прошлой неделе мы столкнулись с увеличением объемов валютно-обменных операций",— отметили в Росгосстрах Банке.

При этом часть россиян смогла успешно выйти из долларовых активов. Так, в банке Росгосстрах заметили, что некоторые валютные вкладчики частично продали валюту для осуществления покупок в рублях.

Но были и те, кто покупал иностранную валюту.

Основная ошибка в периоды волатильности — это паника, которая захватывает граждан, — поясняет управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина.

"В результате паники люди начинают скупать доллары США или евро уже после существенного ослабления рубля, ожидая, что рубль продолжит падение и можно будет продать купленные доллары на пике их стоимости. Такое поведение сегодня — результат предыдущего опыта, когда в 2014 году национальная валюта резко подешевела с 35 рублей до 65 рублей за доллар. Мысли о том, что это может повториться, заставляют граждан покупать валюту, когда рубль уже существенно (на 10-12%) ослаб", — говорит она.