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Новости. Экономика
15:09, 15 Апреля 2018

Курс доллара вырастет до 65 рублей, заявляют аналитики

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Эксперты предостерегают россиян от необдуманной покупки валюты по завышенной стоимости.

Одной из главных причин падения курса рубля на этой неделе стало расширение санкций США. При этом противостояние с Западом только усиливается, после авиаударов, которые нанесли США и их союзники по Сирии в субботу, 14 апреля, российская валюта также будет чувствовать себя неуверенно, сообщает "Газета.ру".

"Инвесторов очень пугает, что в Сирии может случить мини-военный конфликт. Валютный курс, естественно, отреагирует на пущенные Трампом ракеты", — считает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

После нескольких кризисов россияне на периоды такой резкой волатильности часто реагируют традиционно — бегут покупать валюту в обменные пункты.

"На бирже объем торгов валютой за прошедшие дни возрос в два раза по сравнению с обычной ситуацией, но в банках агрессивной скупки валюты не было. Это, очевидно, связано как с тем, что население еще хранит запас валюты с 2014-2016 года, так и с тем, что движение все же закончилось, фактически, к середине третьего дня", — комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Опросы банкиров подтверждают, что, судя по прошедшей неделе, большинство россиян не так остро отреагировали на падение рубля, как в 2014 году. Как рассказали в Сбербанке, на прошлой неделе банк "не фиксировал ажиотажного спроса на валюту".

Впрочем, часть наших сограждан по старинке все же побежали в обменные пункты.

"На прошлой неделе мы столкнулись с увеличением объемов валютно-обменных операций",— отметили в Росгосстрах Банке.

При этом часть россиян смогла успешно выйти из долларовых активов. Так, в банке Росгосстрах заметили, что некоторые валютные вкладчики частично продали валюту для осуществления покупок в рублях.

Но были и те, кто покупал иностранную валюту.

Основная ошибка в периоды волатильности — это паника, которая захватывает граждан, — поясняет управляющая Санкт-Петербургским филиалом Росгосстрах Банка Елена Веревочкина.

"В результате паники люди начинают скупать доллары США или евро уже после существенного ослабления рубля, ожидая, что рубль продолжит падение и можно будет продать купленные доллары на пике их стоимости. Такое поведение сегодня — результат предыдущего опыта, когда в 2014 году национальная валюта резко подешевела с 35 рублей до 65 рублей за доллар. Мысли о том, что это может повториться, заставляют граждан покупать валюту, когда рубль уже существенно (на 10-12%) ослаб", — говорит она.

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