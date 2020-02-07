Ласка проверила улов у мурманских рыбаков (ВИДЕО)

Ласка прибежала за корюшкой к рыбакам на озеро Имандра.

Рыбаки с озера Имандра на Кольском полуострове прислали в "Столицу на Онего" видео, как ласка проверила у них пакет с уловом.

"Встретили на озере ласку, - рассказали рыбаки из Мурманска. - Ночью, сидим в палатке, ловим корюшку. Днем ловили рядом с палаткой, там и оставили первый улов. Слышим, что кто-то в пакете роется, подумали ветер. Выходим из палатки и наблюдаем это веселое и забавное животное - ласка!"

Также в комментарии к видео рыбаки посоветовали всем любить природу и животных.