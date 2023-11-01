Латвия начнет конфисковывать машины с российскими номерами после Дня всех влюбленных

Латвия ввела запрет на российские машины в стране после 14 февраля 2024 года.

Латвийский Сейм принял 2 ноября в окончательном чтении поправки в закон «О дорожном сообщении», предусматривающие запрет на пребывание в Латвии автомобилей, зарегистрированных в России.



Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на латвийское издание Delfi.

Закон предусматривает, что в срок до 14 февраля 2024 года владельцы автомобилей, зарегистрированных в России, должны перерегистрировать их в Латвии или вывезти за пределы балтийского государства. После этой даты участие машин с российскими номерами в дорожном движении в Латвии будет возможно только при транзитном проезде.



Пересечь транзитом территорию Латвии можно будет только один раз. При этом автовладелец должен будет передать информацию о машине и сроке проезда через сервис информационных услуг в дирекцию безопасности дорожного движения.



Если владелец автомобиля с российской регистрацией продолжит использовать его в Латвии после 14 февраля 2024 года, автомобиль конфискуют.