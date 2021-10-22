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Легкоатлетка из Карелии вошла в число сильнейших на Кубке России по горному бегу

Новости. Спорт
14:46, 22 Октября 2021
фото: © Паблик ВК «Спорт - норма жизни Карелия»

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Елизавета Ерохина заняла 4 место на Кубке России по горному бегу, сообщили в Минспорта Карелии.

Сегодня, 22 октября, в Красной Поляне стартовал Кубок России по горному бегу. Спортсмены боролись за награды в горном беге вверх. Дистанция составила порядка 4 км с набором высоты более 600 метров.

Карельская легкоатлетка, мастер спорта России Елизавета Ерохина показала четвертый результат среди женщин.

В воскресенье, 24 октября, наша спортсменка примет участие в Чемпионате России по горному бегу на длинные дистанции.

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Комментарии

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Кир
2021-10-22 16:30:03
Это лучше, чем наркотики и курение.
Эксперд
2021-10-22 15:10:17
Зачем она бегает по горам . С какой целью ?
Off
2021-10-22 16:27:23
Эксперд, вызови на допрос . :)
Гость
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