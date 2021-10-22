Легкоатлетка из Карелии вошла в число сильнейших на Кубке России по горному бегу

Елизавета Ерохина заняла 4 место на Кубке России по горному бегу, сообщили в Минспорта Карелии.

Сегодня, 22 октября, в Красной Поляне стартовал Кубок России по горному бегу. Спортсмены боролись за награды в горном беге вверх. Дистанция составила порядка 4 км с набором высоты более 600 метров.

Карельская легкоатлетка, мастер спорта России Елизавета Ерохина показала четвертый результат среди женщин.

В воскресенье, 24 октября, наша спортсменка примет участие в Чемпионате России по горному бегу на длинные дистанции.