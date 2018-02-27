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Новости. Общество
22:00, 27 Февраля 2018

Лениных и Сталиных хоятят заставить платить налоги

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Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев предложил регламентировать деятельность уличных артистов, изображающих исторических личностей.

Об этом сообщает moslenta.

"Если они берут деньги за свои услуги, значит им их платят, во-первых. Во-вторых, если есть жалобы москвичей, что это деньги большие, мне кажется, надо просить собрать этих уличных артистов и их организаторов и на эту тему поговорить. В этом случае мы сможем это урегулировать", — сказал  заместитель председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев.

Палеев подчеркнул, что уличные артисты, изображающие царей, Владимира Ленина, Иосифа Сталина и других исторических личностей, фотографируются с туристами за большие деньги, но не платят налоги и осуществляют свою деятельность без патента. По его мнению, это является нарушением закона.

Также депутат полагает, что стоимость фотографии с уличными артистами должна быть точно определена. "Я предлагаю их собрать, пригласить представителей департамента по культуре, и можно вместе выработать позицию", — добавил он.

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Комментарии

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кир
2018-02-27 22:40:56
Только бы не работать. Вековая мечта наших людей.
Zim
2018-02-27 22:19:10
А если Путина изображать, то тоже надо платить налог? А за Матвиенко надо?
Гость
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