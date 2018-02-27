Лениных и Сталиных хоятят заставить платить налоги

Заместитель председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев предложил регламентировать деятельность уличных артистов, изображающих исторических личностей.

Об этом сообщает moslenta.

"Если они берут деньги за свои услуги, значит им их платят, во-первых. Во-вторых, если есть жалобы москвичей, что это деньги большие, мне кажется, надо просить собрать этих уличных артистов и их организаторов и на эту тему поговорить. В этом случае мы сможем это урегулировать", — сказал заместитель председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев.

Палеев подчеркнул, что уличные артисты, изображающие царей, Владимира Ленина, Иосифа Сталина и других исторических личностей, фотографируются с туристами за большие деньги, но не платят налоги и осуществляют свою деятельность без патента. По его мнению, это является нарушением закона.

Также депутат полагает, что стоимость фотографии с уличными артистами должна быть точно определена. "Я предлагаю их собрать, пригласить представителей департамента по культуре, и можно вместе выработать позицию", — добавил он.