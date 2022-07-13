Лишенный прав водитель катался по Петрозаводску и попался в руки инспекторов ГИБДД

В Петрозаводске ранее лишенный прав водитель отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.
В Петрозаводске отстранен от управления водитель автомобиля Mercedes - мужчина ранее был лишен водительских прав.
По информации ГИБДД, нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
"За 6 месяцев дорожные полицейские пресекли 336 фактов управления автотранспортом водителями, лишенными водительских прав", - сообщили в Госинспекции.
Госавтоинспекция напоминает, что возобновить водительскую деятельность и снова сесть за руль возможно только после сдачи теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения и после уплаты штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
Сдать экзамен можно во время действия срока лишения, но не ранее, чем пройдет половина срока наказания, указанного в постановлении о лишении права управления. А по окончании срока лишения следует обратиться в подразделение ГИБДД, где хранилось водительское удостоверение.
Водителям, лишенным права управления за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, необходимо представить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.
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