Лишенный прав водитель катался по Петрозаводску и попался в руки инспекторов ГИБДД

В Петрозаводске ранее лишенный прав водитель отстранен от управления, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске отстранен от управления водитель автомобиля Mercedes - мужчина ранее был лишен водительских прав.

По информации ГИБДД, нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

"За 6 месяцев дорожные полицейские пресекли 336 фактов управления автотранспортом водителями, лишенными водительских прав", - сообщили в Госинспекции.

Госавтоинспекция напоминает, что возобновить водительскую деятельность и снова сесть за руль возможно только после сдачи теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения и после уплаты штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

Сдать экзамен можно во время действия срока лишения, но не ранее, чем пройдет половина срока наказания, указанного в постановлении о лишении права управления. А по окончании срока лишения следует обратиться в подразделение ГИБДД, где хранилось водительское удостоверение.

Водителям, лишенным права управления за нетрезвое вождение или отказ от прохождения медицинского освидетельствования, необходимо представить медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами.